La procura di Pavia ha concluso le indagini sul caso di Andrea Sempio, accusato di aver ucciso Chiara Poggi la mattina del 13 agosto 2007 a Garlasco. L’indagine si è concentrata sul presunto modo in cui è stato commesso il delitto, con particolare attenzione alla natura della violenza usata. Ora si attende la decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio o eventuali altre misure processuali.

AGI - Andrea Sempio uccise con " crudeltà " Chiara Poggi la mattina del 13 agosto del 2007 a Garlasco. È scritto nell' avviso di chiusura delle indagini notificato ad Andrea Sempio e firmato dal procuratore aggiunto Stefano Civardi e dai pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Il 415 bis - così si chiama il documento che fa calare il sipario delle indagini lunghe e complesse durate oltre un anno - è identico all'invito a comparire notificato nei giorni scorsi all'indagato e che i magistrati gli hanno letto ieri durante l'interrogatorio in cui si è avvalso della facoltà di non rispondere. I pm ricostruiscono così le presunte...🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La procura di Pavia chiude le indagini su Sempio: "Uccise Chiara con crudeltà"

Delitto di Garlasco, le analisi sui gioielli di Chiara Poggi - 1mattina News 15/12/2025

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