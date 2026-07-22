Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata lungo una strada provinciale in località Casone, nel comune di Follonica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Follonica per soccorrere il conducente coinvolto nell’incidente. Le condizioni del conducente non sono state rese note.

Follonica (Grosseto), 22 luglio 20226- Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Follonica è intervenuta per un incidente stradale verificatosi sulla strada provinciale, in località Casone, nel comune di Follonica. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi. Soccorsi. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, il conducente, unico occupante del veicolo, era già riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo. In via precauzionale, in attesa dell’arrivo del personale sanitario del 118, i vigili del fuoco hanno provveduto ad assicurarlo e ad immobilizzarlo mediante l’utilizzo della barella spinale in dotazione, così da consentirne il successivo affidamento alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Esce di strada e si ribalta con l’auto: soccorso il conducente

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INCIDENTE IN VALSUSA: AUTO ESCE DI STRADA E SI RIBALTA

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