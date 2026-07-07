Pisa | auto si ribalta in via Cattaneo conducente soccorso dai vigili del fuoco

Oggi pomeriggio a Pisa, un’auto si è ribaltata in via Carlo Cattaneo. Il conducente ha perso il controllo del veicolo, che si è capovolto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno soccorso l’automobilista. Le cause dell’incidente sono in fase di verifica. Nessuna informazione su eventuali feriti o altri coinvolti.

PISA – Incidente stradale oggi pomeriggio, 7 luglio 2026, a Pisa. Una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta alle ore 16 in via Carlo Cattaneo. Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo ribaltandosi. Il personale dei vigili del fuoco ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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