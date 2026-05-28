Un tir carico di alimenti è uscito di strada e si è ribaltato sull’annesso di un edificio lungo la strada statale 1 Aurelia, nel tratto maremmano. Il conducente è rimasto gravemente ferito e soccorso dai vigili del fuoco e dai paramedici. L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con lunghe code e interventi di messa in sicurezza che sono durati diverse ore durante la notte.

ORBETELLO – Tragedia sfiorata e lunghissime ore di lavoro per i soccorritori nella notte scorsa lungo il tratto maremmano della Strada Statale 1 Aurelia. Un pauroso incidente stradale ha visto un grosso autotreno, carico di prodotti alimentari e merci destinate al settore della ristorazione, uscire improvvisamente fuori strada mentre percorreva la corsia in direzione sud. Per gestire la complessa emergenza sono scattate immediatamente le procedure di soccorso che hanno visto mobilitate in forze le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Grosseto e gli uomini del distaccamento territoriale di Orbetello. La dinamica del sinistro è ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, ma l’impatto della sbandata è stato violentissimo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tir carico di alimenti esce di strada e si ribalta sull’annesso di un edificio: grave il conducente

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