Chiara Bacchini, 18 anni, è deceduta dopo aver trascorso tre giorni in condizioni critiche a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso. La giovane riccionese aveva subito gravi ferite nell’incidente, che ha suscitato grande commozione tra amici e familiari. La comunità si è stretta intorno alla famiglia, che ha deciso di compiere un gesto speciale in suo ricordo.

La tragedia dopo l’incidente: tre giorni di lotta e il grande dolore. Aveva appena 18 anni Chiara Bacchini, la giovane riccionese morta dopo tre giorni di agonia in seguito a un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di giovedì scorso. La ragazza è deceduta lunedì 4 maggio nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove era ricoverata in condizioni disperate. Una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità della Perla Verde, strettasi attorno alla famiglia in queste ore di dolore. L’incidente nella notte a Riccione. Il sinistro si era verificato intorno alle 23.30 all’incrocio tra via Castrocaro e via Montebianco.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chiara Bacchini, morta a 18 anni dopo tre giorni di agonia: il dolore di Riccione e il gesto della famiglia

Notizie correlate

Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini.

Chiara morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. “Saranno donati gli organi”Riccione (Rimini), 4 maggio 2026 - Si è interrotta a 18 anni la vita di Chiara Bacchini.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Chiara morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. Saranno donati gli organi; Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: Donati gli organi; Schianto in sella allo scooter, muore 18enne; A 18 anni muore dopo tre giorni di agonia in seguito al pauroso incidente stradale.

Scontro auto-scooter a Riccione, la 18enne Chiara Bacchini muore dopo giorni di ricovero: Donati gli organiChiara Bacchini è morta a 18 anni in ospedale dopo tre giorni di ricovero. La ragazza era rimasta coinvolta in un grave incidente a Riccione: si era scontrata con un’auto mentre era in sella al suo sc ... fanpage.it

Chiara è morta a 18 anni dopo 3 giorni di agonia a seguito dell’incidente a Riccione. Saranno donati gli organiLa 18enne Chiara Bacchini lottava per la vita nella terapia intensiva dell’ospedale Bufalini di cesena. La ragazza si era scontrata contro un’auto col suo scooter nella notte tra il 30 aprile e il pri ... msn.com

Riccione, 18enne muore dopo incidente in scooter: chi era Chiara Bacchini Leggi qui: https://altarimini.it/riccione-18enne-muore-dopo-incidente-in-scooter-chi-era-chiara-bacchini.php - facebook.com facebook

Studentessa dell’ultimo anno al liceo artistico Volta-Fellini, Chiara si preparava all’esame di maturità #Riccione #Attualita x.com