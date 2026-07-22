Esami integrativi scuola secondaria | le novità su colloquio orientativo autonomia delle scuole e i chiarimenti richiesti dal CSPI per Linguistico e IeFP

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato uno schema di ordinanza ministeriale che modifica le regole degli esami integrativi per il passaggio tra diversi percorsi della scuola secondaria di secondo grado. Sono state introdotte novità sul colloquio orientativo e sull’autonomia delle scuole nel gestire queste prove. Inoltre, sono stati chiariti alcuni aspetti riguardanti i percorsi linguistico e IeFP, su richiesta del CSPI.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato il via libera allo schema di ordinanza ministeriale che rivede la disciplina degli esami integrativi per i passaggi tra percorsi della scuola secondaria di secondo grado. La plenaria ha approvato all'unanimità il parere, chiudendo la fase istruttoria del provvedimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esami Integrativi per Insegnare: La Verità sui CFU Mancanti

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