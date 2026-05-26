Scuola secondaria esami integrativi ordinanza ministeriale in arrivo Cosa è previsto per biennio e triennio Informativa al Ministero

Il Ministero dell’Istruzione ha inviato uno schema di ordinanza che stabilisce le modalità per gli esami integrativi nelle scuole secondarie superiori, riguardanti studenti che cambiano indirizzo di studio. La norma riguarda sia il biennio che il triennio e definisce le procedure da seguire per sostenere gli esami integrativi. La bozza è stata presentata oggi al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Il provvedimento si rende necessario in seguito a una pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza n. 3250 del 9 aprile 2024), che ha stabilito come l’obbligo di esami integrativi debba essere previsto da una norma primaria, e non da un atto amministrativo di rango secondario. La successiva intervenuta modifica legislativa ha fornito la base giuridica, demandando al Ministero la definizione operativa. Come segnala Dirigenti Scuola presente all’informativa sindacale, per il primo biennio della secondaria di secondo grado, il passaggio da un indirizzo a un altro avviene mediante un colloquio presso l’istituzione scolastica di destinazione. Il colloquio ha funzione di rilevazione delle carenze formative, con riferimento alle discipline non presenti nel percorso di provenienza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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