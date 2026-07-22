Esami integrativi scuola secondaria | colloquio orientativo non più solo valutativo Ok all’unanimità del CSPI allo schema di ordinanza

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha approvato all’unanimità uno schema di ordinanza ministeriale che modifica le modalità degli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado. La novità principale riguarda il colloquio orientativo, che non sarà più solo valutativo ma anche finalizzato a orientare gli studenti. La nuova disciplina riguarda i passaggi tra diversi percorsi scolastici.

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha dato il via libera allo schema di ordinanza ministeriale che rivede la disciplina degli esami integrativi per i passaggi tra percorsi della scuola secondaria di secondo grado. La plenaria ha approvato all'unanimità il parere, chiudendo la fase istruttoria del provvedimento. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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