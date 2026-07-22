Erano ubriachi e pronti a mettersi ai comandi dell’Airbus | piloti Swiss bloccati dai colleghi nella hall dell’hotel

Due piloti della compagnia aerea sono stati trovati ubriachi nella hall di un hotel e sono stati bloccati dai colleghi. Poco prima, si erano introdotti nella cabina di pilotaggio di un Airbus A220, assumendosi la responsabilità di circa centosessanta passeggeri. Entrambi risultavano sotto l’effetto di alcol, rendendo impossibile garantire la sicurezza del volo secondo le norme vigenti.

Sarebbero saliti nella cabina di pilotaggio di un Airbus A220, assumendosi la responsabilità della vita di ben centosessanta passeggeri, in uno stato di ubriachezza del tutto incompatibile con la lucidità richiesta dai protocolli di volo. Una potenziale tragedia ad alta quota evitata soltanto grazie all’intervento provvidenziale del resto dell’equipaggio. Due piloti della compagnia aerea Swiss, appartenente al gruppo Lufthansa, sono stati rimossi dal servizio a Ginevra poco prima dell’imbarco, fermati direttamente nella hall dell’albergo dai colleghi che ne hanno notato gli inequivocabili sintomi della sbronza. L’episodio, risalente allo... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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