Erano stanchi non trovando un taxi ad alta quota hanno chiamato il 112 Non si fa così | la rabbia del soccorso alpino del Trentino per le chiamate assurde degli escursionisti in montagna
Nel giro di poche ore, sono state fatte tre chiamate al 112 da parte di escursionisti in montagna, tutte senza collegamenti a ferimenti o emergenze reali. Gli operatori del soccorso alpino del Trentino hanno commentato che le richieste sono state inaspettate e fuori luogo, sottolineando che nessuno stava in pericolo. Le chiamate sono state fatte perché gli escursionisti non riuscivano a trovare un taxi ad alta quota.
Tre richieste di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 nell’arco di poche ore, nessuna delle quali legata a ferimenti, infortuni o reali pericoli di vita. Nella sola notte appena trascorsa, la Centrale Unica di Emergenza del Trentino ha dovuto gestire, e risolvere, una serie d i chiamate di soccorso da parte di escursionisti rimasti bloccati in quota per stanchezza, inesperienza e scarsa pianificazione. Una serata di superlavoro considerata del tutto evitabile, che non ha richiesto l’invio fisico delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, ma che riaccende i riflettori sul crescente fenomeno dell’imprudenza in montagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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