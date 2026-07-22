Nel giro di poche ore, sono state fatte tre chiamate al 112 da parte di escursionisti in montagna, tutte senza collegamenti a ferimenti o emergenze reali. Gli operatori del soccorso alpino del Trentino hanno commentato che le richieste sono state inaspettate e fuori luogo, sottolineando che nessuno stava in pericolo. Le chiamate sono state fatte perché gli escursionisti non riuscivano a trovare un taxi ad alta quota.

Tre richieste di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 nell’arco di poche ore, nessuna delle quali legata a ferimenti, infortuni o reali pericoli di vita. Nella sola notte appena trascorsa, la Centrale Unica di Emergenza del Trentino ha dovuto gestire, e risolvere, una serie d i chiamate di soccorso da parte di escursionisti rimasti bloccati in quota per stanchezza, inesperienza e scarsa pianificazione. Una serata di superlavoro considerata del tutto evitabile, che non ha richiesto l’invio fisico delle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, ma che riaccende i riflettori sul crescente fenomeno dell’imprudenza in montagna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Erano stanchi, non trovando un taxi ad alta quota hanno chiamato il 112. Non si fa così”: la rabbia del soccorso alpino del Trentino per le chiamate assurde degli escursionisti in montagna

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