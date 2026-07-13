Ricercatrice ornitologa studia la migrazione dell’avifauna in alta quota uno degli effetti del cambiamento climatico in montagna Nella foresta censisce picchi e pettirossi riconoscendoli dal canto E monitora i movimenti del fringuello alpino

Notizia in breve

Un'ornitologa sta monitorando la migrazione dell’avifauna in alta quota, concentrandosi su picchi, pettirossi e il movimento del fringuello alpino. Durante le campagne di censimento nella foresta, riconosce gli uccelli dal canto. La ricercatrice, nata in Trentino e laureata in Scienze Naturali, ha lavorato in Inghilterra e Spagna su specie come barbagianni e gufi reali.