I salvataggi ad alta quota | Escursionisti feriti o smarriti ormai la montagna è social

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Soccorso alpino e speleologico opera 24 ore su 24 tutto l’anno per recuperare escursionisti feriti, smarriti o dispersi in zone impervie. La presenza di persone in difficoltà in montagna, spesso condivisa sui social, ha portato a un aumento delle chiamate di emergenza. Gli operatori intervengono su terreni accidentati, anche in condizioni estreme, per soccorrere chi si trova in difficoltà. Le operazioni sono continue e coinvolgono tecnici specializzati.

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Operano 24 ore su 24, tutto l’anno, per recuperare escursionisti infortunati o che hanno smarrito il sentiero, e persone disperse in zone impervie. Sono gli angeli della montagna, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Dall’inizio del 2026 a metà luglio, in provincia di Macerata, hanno effettuato 17 interventi (di cui tre di fila tra sabato, domenica e lunedì scorsi). In linea con il 2025, quando nel medesimo periodo era stato effettuato lo stesso numero di interventi. L’anno scorso in totale erano stati quaranta. A fare il punto è il capo stazione di Macerata Francesco Gargano. Il personale è sempre sottodimensionato? "Sì, in particolare nel Maceratese, dove abbiamo il territorio montano impervio più vasto ed esteso rispetto alle altre province. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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