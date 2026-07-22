Equalize la rete degli spioni | in 74 a processo a Milano accuse a Pazzali e ai committenti dei dossier Da Britti a Jacobs 850 vittime
A Milano sono 74 le persone sotto processo nell’ambito dell’inchiesta Equalize, che coinvolge un network di spioni. Tra gli accusati ci sono anche un ex dirigente e i committenti dei dossier. L’indagine ha portato al coinvolgimento di circa 850 vittime, tra cui figure pubbliche e private. L’inchiesta ha scoperto un sistema di raccolta e diffusione di informazioni riservate, con operazioni che coinvolgevano soggetti di diversi settori senza passaggi intermedi di verifica.
Il treno in corsa dell’inchiesta Equalize non fa fermate in stazioni intermedie di scrematura di qualcuno dei passeggeri indagati, ma arriva (a udienza preliminare probabilmente a fine anno) così com’era partito con gli arresti nell’ottobre 2024 degli «operativi» Samuele Calamucci e Carmine Gallo (ex poliziotto morto di infarto un anno fa) dell’agenzia investigativa, di cui era socio di maggioranza l’allora presidente della Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. Dopo una prima richiesta di processo in aprile a carico appunto di Pazzali e di una dozzina di coindagati, associatisi per i pm nel massiccio saccheggio abusivo e... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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