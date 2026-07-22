Equalize la rete degli spioni | in 74 a processo a Milano accuse a Pazzali e ai committenti dei dossier Da Britti a Jacobs 850 vittime

Notizia in breve

A Milano sono 74 le persone sotto processo nell’ambito dell’inchiesta Equalize, che coinvolge un network di spioni. Tra gli accusati ci sono anche un ex dirigente e i committenti dei dossier. L’indagine ha portato al coinvolgimento di circa 850 vittime, tra cui figure pubbliche e private. L’inchiesta ha scoperto un sistema di raccolta e diffusione di informazioni riservate, con operazioni che coinvolgevano soggetti di diversi settori senza passaggi intermedi di verifica.