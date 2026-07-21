La Procura di Milano ha avanzato una richiesta di processo per 74 imputati nel procedimento relativo a Equalize, un caso di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Sono 832 le presunte vittime identificate, tra cui personaggi pubblici e atleti. Il filone riguarda il dossieraggio e le attività di spionaggio informatico. La richiesta di rinvio a giudizio coinvolge vari soggetti, nell’ambito di un’indagine su presunti abusi nell’utilizzo di dati sensibili.

Maxi richiesta di processo della Procura di Milano nel filone «clienti» di Equalize sul caso dei dossieraggi e accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine. Tra i 74 imputati, dopo la chiusura indagini di aprile, figurano Enrico Pazzali, ex titolare dell'agenzia investigativa, l'esperto informatico Nunzio Samuele Calamucci, ma anche Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, il banchiere Matteo Arpe e Stefano Speroni, direttore affari legali Eni. Sono 832 le persone offese, presunte vittime di spionaggi, tra cui Ricky Tognazzi, Alex Britti, Selvaggia Lucarelli, Fabrizio Corona, Marcell Jacobs, Stefano Boeri, Paolo Scaroni. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Equalize, maxi richiesta di processo per 74 imputati: «Sono 832 le vittime spiate, da Ricky Tognazzi a Marcell Jacobs»

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