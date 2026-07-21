Inchiesta Equalize chiesto il processo per 74 indagati | tra le 832 vittime Britti Jacobs e Corona

Da milano.repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 persone nell’ambito dell’inchiesta Equalize, che coinvolge 832 vittime. Tra le accuse ci sono accessi abusivi a banche dati delle forze dell’ordine e dossieraggi illegali. Tra le persone coinvolte ci sono anche personaggi pubblici. La richiesta di processo riguarda i reati di accesso illecito e trattamento illecito di dati sensibili. Le indagini sono partite da segnalazioni di violazioni di privacy e intercettazioni non autorizzate.

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