Inchiesta Equalize chiesto il processo per 74 indagati | tra le 832 vittime Britti Jacobs e Corona

Notizia in breve

La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 74 persone nell’ambito dell’inchiesta Equalize, che coinvolge 832 vittime. Tra le accuse ci sono accessi abusivi a banche dati delle forze dell’ordine e dossieraggi illegali. Tra le persone coinvolte ci sono anche personaggi pubblici. La richiesta di processo riguarda i reati di accesso illecito e trattamento illecito di dati sensibili. Le indagini sono partite da segnalazioni di violazioni di privacy e intercettazioni non autorizzate.