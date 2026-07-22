Enzo Iacchetti contro Vannacci e il governo Meloni | Ho un sogno le parole che fanno discutere

Enzo Iacchetti ha espresso un commento contro il generale Vannacci e il governo guidato da Meloni, affermando di avere un sogno. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante un intervento pubblico lo scorso 17 luglio e hanno suscitato discussioni tra il pubblico. Iacchetti ha scelto di parlare apertamente di politica, senza usare toni diplomatici. Le sue parole sono state riportate da vari media e hanno generato reazioni diverse tra chi le ha ascoltate.

Enzo Iacchetti è tornato a parlare apertamente di politica e lo ha fatto con un intervento destinato a far discutere. Lo scorso 17 luglio, ospite del festival Naturalmente Pianoforte di Pratovecchio, in provincia di Arezzo, il conduttore di Striscia la notizia ha rivolto dure critiche a diversi esponenti del governo, da Roberto Vannacci a Matteo Salvini, fino a Orazio Schillaci e Giorgia Meloni. Roberto Vannacci Nel corso dell’incontro, organizzato da Andrea Scanzi, Iacchetti ha condiviso con il pubblico l’elenco dei suoi “25 sogni”, tanti quanti – ha ironizzato – sarebbero i ministri del governo. Il primo era rivolto a Roberto Vannacci e ai sostenitori della cosiddetta remigrazione. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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