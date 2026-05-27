Enzo Iacchetti ha commentato negativamente le recenti affermazioni di Francesco De Gregori sul legame tra musica e politica, definendole una delusione. Le dichiarazioni del cantautore riguardano il rapporto tra musica, politica e figure pubbliche come Springsteen e Trump. La discussione è ancora aperta, con vari commenti nel mondo dello spettacolo e della musica. La polemica si concentra sulle opinioni di De Gregori e sulla percezione pubblica delle sue parole.

Le dichiarazioni di Francesco De Gregori sul rapporto tra musica e politica continuano a far discutere. Dopo le parole del cantautore romano su Bruce Springsteen e sull’opportunità per gli artisti di esporsi pubblicamente su figure come Donald Trump e in generale su questioni internazionali, sono arrivate diverse reazioni sui social. Tra quelle che hanno attirato maggiormente l’attenzione ci sono i commenti di Enzo Iacchetti ed Eros Ramazzotti, entrambi intervenuti sotto un post de Il Fatto Quotidiano che riportava le dichiarazioni del cantante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FQ Magazine (@fqmagazineit) Durante... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Enzo Iacchetti contro De Gregori: “Che delusione” dopo le parole su Springsteen e Trump

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