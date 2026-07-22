Durante un evento pubblico, l’attore e comico Enzo Iacchetti ha espresso parole dure contro il governo, dicendo: “Voglio veder morire…”. Le sue dichiarazioni sono state pronunciate davanti a un microfono e a un pubblico, e hanno suscitato immediate discussioni. Le sue parole sono state trasmesse e riportate dai media, senza ulteriori commenti o contestazioni sul momento. Iacchetti non ha fornito ulteriori dettagli circa il contesto delle sue affermazioni.

Un microfono, una platea e parole che in pochi istanti hanno fatto discutere. Enzo Iacchetti, volto amatissimo della televisione italiana, non ha nascosto rabbia e amarezza durante un incontro pubblico. Un intervento acceso, destinato a dividere, che ha scatenato una nuova polemica tra spettacolo e politica. È accaduto a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, nel corso della rassegna culturale Naturalmente Pianoforte. Il conduttore e comico ha affrontato senza filtri temi delicatissimi: il governo di Giorgia Meloni, la sanità, l’Europa e la guerra in Medio Oriente. Toni forti, passaggi duri e una frase sulle liste d’attesa che ha fatto immediatamente rumore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Enzo Iacchetti, parole forti contro il governo: “Voglio veder morire…”

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