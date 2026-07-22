Durante un incontro pubblico a Pratovecchio, un comico ha espresso frasi forti contro il governo, dichiarando: “Voglio veder morire…”. Le sue parole sono state pronunciate sul palco davanti a un pubblico presente, attirando l’attenzione sui toni usati e sul contenuto delle affermazioni. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni, evidenziando il rapporto teso tra alcuni esponenti del mondo dello spettacolo e la politica.

Le dichiarazioni di Enzo Iacchetti pronunciate durante un incontro pubblico a Pratovecchio, in provincia di Arezzo, hanno riacceso l’attenzione sul rapporto, spesso conflittuale, tra personaggi della televisione e dibattito politico. Il conduttore e comico è intervenuto nell’ambito della rassegna culturale Naturalmente Pianoforte, affrontando diversi temi di attualità con toni particolarmente duri. Nel corso dell’appuntamento, Iacchetti ha rivolto critiche all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, alla politica europea, alle condizioni della sanità pubblica e alla gestione di alcune questioni internazionali. Le parole pronunciate hanno subito alimentato reazioni e discussioni, soprattutto per il linguaggio impiegato in alcuni passaggi dell’intervento. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Enzo Iacchetti delira sul palco, accuse gravi al governo: “Voglio veder morire…”

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