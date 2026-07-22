Enti locali c' è l' accordo per il rinnovo del contratto di lavoro

Da quotidiano.net 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli enti locali è stato raggiunto e coprirà il triennio 2025-2027. Il settore coinvolge più di 400mila dipendenti. La trattativa si è conclusa con un’intesa che definisce le nuove condizioni contrattuali valide per i prossimi tre anni. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C'è l'accordo finale per il rinnovo, nel triennio 2025-2027, del contratto di lavoro degli enti locali, settore che occupa più di 400mila dipendenti. Previsti aumenti tra i 118 euro per gli operatori e i 154 euro per le elevate professionalità. Cosa c'è nel testo. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A.,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

enti locali c 232 l accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
© Quotidiano.net - Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro

Video Enti locali, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro

Notizie e thread social correlati

Enti Locali, verso il rinnovo del contratto: aumenti in busta paga e nuove regole su IA e orario di lavoroGli enti locali stanno negoziando il rinnovo del contratto collettivo, con incrementi salariali previsti per oltre 400 mila dipendenti, tra cui...

Rinnovo contratto Enti locali: firmato accordo, aumenti da 152 euro. Regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificialeÈ stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 2025-2027 degli enti locali, che coinvolge oltre 400.

Temi più discussi: Rinnovo contratto enti locali, c'è accordo: fino a 154 euro di aumento di retribuzione; Guida al nuovo CCNL Funzioni Locali 2025-2027; Dipendenti comunali, firmato il contratto: aumenti da 152 euro; Dipendenti comunali, in arrivo il nuovo contratto: aumenti fino a 152 euro al mese e più tutele per chi lavora negli enti locali.

enti locali c èRinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027, firmata la preintesa: aumenti fino a 154 euro, arretrati e tutte le novitàFirmata la preintesa di rinnovo CCNL Enti Locali 2025-2027. Aumenti stipendi, arretrati, tutele, intelligenza artificiale e tanto altro. lavoroediritti.com

enti locali c èRinnovo contratto enti locali, c'è accordo: fino a 154 euro di aumento di retribuzioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Rinnovo contratto enti locali, c'è accordo: fino a 154 euro di aumento di retribuzione ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web