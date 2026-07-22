Enti locali c' è l' accordo per il rinnovo del contratto di lavoro
L’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli enti locali è stato raggiunto e coprirà il triennio 2025-2027. Il settore coinvolge più di 400mila dipendenti. La trattativa si è conclusa con un’intesa che definisce le nuove condizioni contrattuali valide per i prossimi tre anni. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane.
C'è l'accordo finale per il rinnovo, nel triennio 2025-2027, del contratto di lavoro degli enti locali, settore che occupa più di 400mila dipendenti. Previsti aumenti tra i 118 euro per gli operatori e i 154 euro per le elevate professionalità. Cosa c'è nel testo. Money Vibez Stories: l'intervista a Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A C'è una frase che, più di ogni statistica, racconta il cuore del lavoro di Ezio Granchelli, amministratore delegato di Stone S.p.A.,. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Per i dipendenti di Comuni, Regioni ed enti locali è vicino il rinnovo del contratto. Sono previsti aumenti in busta paga, arretrati e nuove regole sul lavoro negli uffici pubblici. facebook
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