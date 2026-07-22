Enti locali c' è l' accordo per il rinnovo del contratto di lavoro

Notizia in breve

L’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli enti locali è stato raggiunto e coprirà il triennio 2025-2027. Il settore coinvolge più di 400mila dipendenti. La trattativa si è conclusa con un’intesa che definisce le nuove condizioni contrattuali valide per i prossimi tre anni. La firma ufficiale è attesa nelle prossime settimane.