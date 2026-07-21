Enti Locali verso il rinnovo del contratto | aumenti in busta paga e nuove regole su IA e orario di lavoro

Gli enti locali stanno negoziando il rinnovo del contratto collettivo, con incrementi salariali previsti per oltre 400 mila dipendenti, tra cui lavoratori di Roma Capitale, dei municipi e di altri enti pubblici del Lazio. Sono state introdotte nuove regole riguardanti l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e le modalità di gestione dell’orario di lavoro. Le trattative riguardano anche eventuali modifiche alle norme contrattuali e alle condizioni di lavoro, senza ancora dettagli definitivi.

Buone notizie per gli oltre 400 mila dipendenti degli Enti Locali, compresi migliaia di lavoratori di Roma Capitale, dei Municipi e degli altri enti pubblici del Lazio. Il rinnovo del contratto nazionale per il triennio 2025-2027 è ormai vicino e potrebbe essere definito nelle prossime ore con l’intesa tra Aran e organizzazioni sindacali. La bozza dell’accordo prevede aumenti economici, maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro e nuove disposizioni sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale negli uffici pubblici. Gli incrementi stipendiali entreranno pienamente a regime da gennaio 2027 e varieranno in base all’inquadramento professionale: si parte da circa 119 euro mensili per gli operatori fino ad arrivare a 154 euro per il personale con incarichi di elevata qualificazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Enti locali, aumento salariale e settimana corta grazie al rinnovo del contratto

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