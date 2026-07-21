È stato firmato l’accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 2025-2027 degli enti locali, che coinvolge oltre 400.000 dipendenti. Sono previsti aumenti salariali di 152 euro lordi mensili. L’intesa include anche nuove regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore pubblico. La firma è arrivata dopo mesi di trattative tra le parti coinvolte.

E’ stato raggiunto l’accordo finale per il rinnovo del contratto di lavoro per il triennio 2025-27 degli enti locali, settore che occupa più di 400mila dipendenti. L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (Aran) e i sindacati hanno firmato oggi, 21 luglio 2026, un’intesa che prevede aumenti a regime tra i 118 euro per gli operatori e i 154 euro per le elevate professionalità, oltre ad arretrati medi fino a 1.136 euro. Nel testo anche regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, sulle progressioni economiche all’interno delle aree, sugli incarichi di elevata qualificazione, le ferie e i riposi solidali e l’orario di lavoro flessibile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Rinnovo contratto Enti locali: firmato accordo, aumenti da 152 euro. Regole sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale

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UFFICIALE: Rinnovo CCNL PA 2025-2027! Aumenti fino a 221€ e Rivoluzione Intelligenza Artificiale

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Contratto enti locali: aumenti fino a 152 euro e nuove regole AIGli enti locali hanno firmato l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2025-2027.

Temi più discussi: Rinnovo contratto enti locali, c'è accordo: fino a 154 euro di aumento di retribuzione; Contratto enti locali 2025-2027: aumenti fino a 154 euro al mese; Verso l'accordo per il contratto degli enti locali, aumenti tra 118 e 154 euro; Enti locali, verso la firma per il rinnovo 2025-2027. Aumenti medi di 150 euro, arretrati per 1136.

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