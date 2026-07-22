Eni ha annunciato l'acquisizione e fusione con BlueNord, una società norvegese attiva nel Mare del Nord, per circa 1,3 miliardi di dollari. L’operazione riguarda la controllata Var Energi, quotata a Oslo, e mira a rafforzare la presenza nel settore petrolifero nel Mare del Nord. La transazione prevede l’acquisto e la fusione delle attività delle due compagnie.

Eni rafforza la propria presenza nel Mare del Nord attraverso Var Energi, società quotata a Oslo e controllata dal gruppo italiano. L’operazione riguarda l’acquisizione e fusione con BlueNord, compagnia norvegese attiva nel settore danese del Mare del Nord, per un valore complessivo di circa 1,3 miliardi di dollari. L’accordo prevede un corrispettivo in parte in azioni e in parte in contanti. A seguito dell’operazione, Eni resterà azionista di maggioranza strategico della nuova realtà, ma la sua quota scenderà dal 63% a circa il 57,3%. La fusione darà vita al più grande produttore indipendente di petrolio e gas in Europa, con un obiettivo di produzione a lungo termine di circa 450mila barili al giorno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Eni rafforza Var Energi nel Mare del Nord: accordo da 1,3 miliardi per BlueNord

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