Norvegia | riaprono 3 giacimenti nel Mare del Nord per l’Europa

Tre giacimenti nel Mare del Nord sono stati riaperti in Norvegia, con l’obiettivo di aumentare la produzione di petrolio e gas destinata all’Europa. La decisione arriva dopo una sospensione temporanea delle attività di estrazione, e ora si prevede che questa riapertura possa contribuire a soddisfare la domanda energetica continentale. Restano da valutare gli effetti di questa scelta sulla stabilità dell’approvvigionamento e sulla sicurezza energetica dell’area.

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