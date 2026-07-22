Quasi il 40% dei minori tra 9 e 17 anni ha consumato energy drink prima dei 12 anni, con alcuni inizi ancora prima dei 9. Lo rivela uno studio condotto dal Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria su 430 ragazzi. I dati evidenziano un’ampia diffusione di questo consumo tra i più giovani, senza indicazioni sul motivo o sulla frequenza di assunzione.

AGI - Quasi 4 minori consumatori su 10 hanno iniziato a consumare energy drink prima dei 12 anni, e in alcuni casi addirittura prima dei 9. È questo il dato che emerge da uno studio del Gruppo di Studio Adolescenza della Società Italiana di Pediatria (SIP), condotto su 430 ragazzi tra i 9 e i 17 anni. I risultati sono stati pubblicati su Italian Journal of Pediatrics. Se il consumo frequente riguarda circa il 10% del campione, il 65% degli intervistati ha dichiarato di aver assunto almeno una volta bevande energetiche. Ma il dato più preoccupante è la precocità dell'esposizione: il 39,2% ha iniziato prima dei 12 anni e il 49% tra i 12 e 14. E questo nonostante il fatto che le principali società pediatriche raccomandano di evitarne il consumo sotto i 18 anni. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Energy drink prima dei 12 anni per 4 minori su 10: ecco i rischi

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Energy drink ban passed in Quebec

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