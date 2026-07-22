Il 65% dei bambini sotto i 12 anni ha assaggiato bevande energetiche, con il 10% che le consuma regolarmente. I pediatri evidenziano rischi per cuore e cervello e chiedono restrizioni più stringenti sul consumo tra i minori. Lo studio mostra una diffusione preoccupante di queste bevande tra gli adolescenti. Nessuna misura legislativa specifica è ancora stata adottata per limitare l’accesso ai giovani.

Uno studio ha rivelato che il 65% dei giovanissimi ha provato bevande energetiche e 1 su 10 ne fa un uso frequente. I pediatri chiedono regole severe a tutela di cuore e cervello. Secondo i pediatri della Società Italiana di Pediatria il consumo di energy drink tra i giovanissimi è una vera e propria emergenza sanitaria ma viene sottovalutata. Uno studio condotto dal Gruppo di Studio Adolescenza della SIP su 430 bimbi e ragazzi tra i 9 e i 17 anni, quasi 4 consumatori su 10 (il 39,2%) hanno iniziato a bere bevande energetiche prima dei 12 anni. E in certi casi anche prima dei 9. La ricerca è stata pubblicata sull’Italian Journal of Pediatrics e rivela che il 65% degli intervistati le ha provate almeno una volta. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Energy drink e adolescenti: l’allarme dei pediatri sul consumo prima dei 12 anni

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