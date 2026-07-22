enel rinnova gli impianti elettrici via ai lavori nel centro di altopascio

Notizia in breve

Enel ha avviato lavori di rinnovo degli impianti elettrici nel centro di Altopascio. La società E-Distribuzione, che gestisce il sistema di media e bassa tensione, ha comunicato l'inizio degli interventi. I lavori riguardano l'aggiornamento delle infrastrutture elettriche e sono parte di un piano di intervento programmato. La data di inizio e la durata dei lavori non sono state specificate. Non sono stati segnalati disservizi o interruzioni di energia.