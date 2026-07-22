Enel rinnova gli impianti elettrici Via ai lavori nel centro di Altopascio
Enel ha avviato lavori di rinnovo degli impianti elettrici nel centro di Altopascio. La società E-Distribuzione, che gestisce il sistema di media e bassa tensione, ha comunicato l'inizio degli interventi. I lavori riguardano l'aggiornamento delle infrastrutture elettriche e sono parte di un piano di intervento programmato. La data di inizio e la durata dei lavori non sono state specificate. Non sono stati segnalati disservizi o interruzioni di energia.
E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce il sistema elettrico di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento e manutenzione del sistema elettrico territoriale, giovedì 23 luglio effettuerà un intervento urgente di restyling della rete ad Altopascio, con particolare riferimento alla porzione compresa tra le cabine ‘Centro’ e ‘San Rocco’, che nella zona del centro paese costituiscono uno snodo elettrico importante. I tecnici della società elettrica procederanno alla sostituzione di una cassetta elettrica stradale tra le due cabine e al collegamento di un nuovo cavo interrato, di ultima... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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