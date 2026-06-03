Enel rinnova gli impianti un pomeriggio senza energia elettrica in centro storico

Notizia in breve

Giovedì 4, alcune vie del centro storico di Ferrara resteranno senza energia elettrica a causa di lavori di potenziamento della rete. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete di media e bassa tensione, ha annunciato un complesso piano di interventi. La sospensione durerà tutto il pomeriggio e interesserà diverse strade della zona. La società ha comunicato che i lavori sono necessari per rinnovare gli impianti e migliorare la distribuzione dell’energia.