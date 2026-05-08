A Senigallia, via Mercantini ha completato i lavori di riqualificazione nel centro cittadino. Sono stati realizzati nuovi spazi dedicati alla sosta auto, con l’installazione di stalli che modificaranno la disposizione dei parcheggi. L’amministrazione comunale ha optato per una soluzione tecnica più costosa rispetto alle alternative, senza ulteriori dettagli sui motivi di questa scelta. La strada è ora accessibile con le nuove configurazioni di sosta.

? Domande chiave Come cambierà la sosta auto in via Mercantini con i nuovi stalli?. Perché l'amministrazione ha scelto una soluzione tecnica più costosa?. Come eviterà il nuovo sistema fognario gli allagamenti durante i temporali?. Dove si possono consultare le mappe con la nuova disposizione pedonale?.? In Breve Completamento asfaltatura avvenuto venerdì 08 maggio 2026 tra Via Garibaldi e Fosso S. Angelo.. Separazione condotte acque nere e bianche per ridurre carico idrico sul depuratore.. Prossimi lavori prevedono tracciamento stalli auto e attraversamenti pedonali con segnaletica orizzontale.. Dettagli tecnici e mappe consultabili sul sito digitale nicolaregine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Senigallia, via Mercantini si rinnova: finiti i lavori nel centro

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