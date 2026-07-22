Empoli | un modello di città per bambini ragazzi e giovani

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Empoli è stata riconosciuta come città modello per bambini, ragazzi e giovani. La località toscana, situata tra Pistoia e Siena, si distingue per le iniziative dedicate alle giovani generazioni. Fino a pochi mesi fa, l'autore non aveva mai visitato il comune, che ora viene indicato come esempio di attenzione alle esigenze dei più giovani. La città si presenta come un punto di riferimento nel panorama italiano per progetti e servizi rivolti a questa fascia di età.

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Se qualcuno cerca un modello di città per i bambini, i ragazzi e i giovani altro non deve fare che andare a Empoli, in Toscana. Fino a pochi mesi fa non avevo mai messo piede in questo comune della costellazione fiorentina, a metà strada tra Pistoia e Siena. Chi ama la regione che ha dato i natali a Dante e al genio di Leonardo, vista Firenze, punta alla più note San Gimignano o Volterra. Pochi si fermano qui per ammirare piazza Farinata degli Uberti ma chi abita in questa città nella pianura del Valdarno, può contare su luogo amico dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Per una volta si può dire che c’è un posto che ha veramente investito su loro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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