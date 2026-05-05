Giovani alla guida del paese Appignano la città dei ragazzi

Dal 2011 la scuola secondaria "Luca Della Robbia" di Appignano ha avviato una fruttuosa collaborazione con gli amministratori locali per dare concretezza al Progetto "La città dei ragazzi" che prevede l’elezione del sindaco Junior, del Consiglio comunale dei giovanissimi e la nomina di una vera e propria Giunta con tanto di assessori che ricoprono vari incarichi. In questi anni si sono succeduti tre ragazzi e due ragazze che hanno ricoperto il prestigioso ruolo di Sindaco Junior. L’attuale sindaca Matilde Angeloni, alunna della classe IIIB, eletta il 9 novembre 2024, durante il suo mandato, ha cercato di essere concreta ed operativa: ha...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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