Centri Estivi 2026 Città di Montevarchi | aperte le iscrizioni per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni

Le iscrizioni ai Centri Estivi “Città di Montevarchi” per il 2026 sono aperte. Le strutture accoglieranno bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. La serie di attività si svolgerà durante l’estate, offrendo spazi di svago e socializzazione. Le iscrizioni sono disponibili per tutte le fasce d’età indicate. La conferma delle adesioni permette ai genitori di pianificare le vacanze dei propri figli. Le strutture sono pronte ad accogliere i partecipanti in sicurezza.

Arezzo, 05 giugno 2026 – Tornano anche per l’estate 2026 i Centri Estivi “Città di Montevarchi”, il progetto promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Lego e Conkarma, pensato per offrire alle famiglie del territorio un servizio educativo, ricreativo e di socializzazione durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e rappresenta un’importante occasione di crescita, incontro e partecipazione, attraverso un programma di attività dedicate alle diverse fasce d’età. I centri estivi si svolgeranno presso la Scuola Isidoro del Lungo per il segmento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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