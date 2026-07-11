fc crotone prende il via la nuova stagione 2026 2027

La nuova stagione del Crotone inizia lunedì 13 luglio con un incontro in sede. Nel frattempo, il club ha già avviato le trattative di calciomercato, cedendo il difensore Novella. La squadra si prepara per il debutto ufficiale, mentre le operazioni di mercato proseguono per rafforzare la rosa. La sessione estiva continua con altri possibili movimenti in entrata e in uscita.

La stagione calcistica 2026-2027 del Crotone inizierà lunedì 13 luglio in sede. Avviata anche la pratica calciomercato con la cessione del difensore Novella. Il Crotone non rimane inoperoso pensando al prossimo campionato e sta mettendo a punto ciò che necessita per meglio presentarsi al via. Lunedì 13 luglio i rossoblu` si ritroveranno nel pomeriggio al centro sportivo per la prima seduta agli ordini di mister Greco, dopo avere iniziato nella giornata del 12 luglio le consuete visite mediche. La preparazione – fa sapere la società – si svolgerà a Crotone e gli squali resteranno in ritiro fino al 25 luglio presso una struttura cittadina. Altra messa a punto, da parte della società, il programma degli allenamenti che sarà comunicato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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