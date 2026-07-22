Emma Marrone prima del concerto sceglie un altro palco | quello dei piccoli pazienti del Gaslini lontano dai riflettori

Prima del concerto, la cantante ha visitato i piccoli pazienti dell’ospedale Gaslini, lontano dai riflettori. Ha passato del tempo tra le corsie, senza palco o pubblico, dedicandosi a regalare sorrisi e ascolto ai bambini ricoverati. La visita si è svolta in un’atmosfera tranquilla, senza luci o applausi, ma con un gesto di vicinanza e solidarietà.

Non tutte le tappe di un tour musicale passano da un palco illuminato da migliaia di luci ed alcune, le più significative, si consumano tra le corsie silenziose di un ospedale, dove il pubblico non applaude ma sorride, dove non ci sono scalette da rispettare ma solo tempo da regalare. Emma Marrone lo ha capito il 19 luglio, quando prima di salire sul palco dell’ AXPO Arena del Mare di Genova per l’ Altraonda Festival, ha scelto di fare una deviazione che valeva più di mille concerti. La cantante salentina è stata ospite dell’ Istituto Giannina Gaslini, l’ospedale pediatrico di Genova. Ad accoglierla c’era Don Roberto Fiscer, presenza costante tra quelle mura, che da anni porta la musica ai piccoli pazienti anche quando nessun artista varca quelle porte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su Emma Marrone.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EMMA MARRONE fa impazzire il ha DEMOLITO il PALCO

Notizie e thread social correlati

“Concerto in corsia”, Emma Marrone dolcissima con i piccoli pazienti del GasliniPrima del concerto all’AXPO Arena del Mare, Emma Marrone ha visitato il reparto pediatrico del Gaslini di Genova, incontrando i piccoli pazienti.

“Non ha contato i minuti, ma solo i bambini da abbracciare”: Emma Marrone al Gaslini prima del concerto a Genova, la visita nei reparti pediatrici raccontata dall’ospedalePrima del concerto a Genova, Emma Marrone ha visitato i reparti pediatrici dell’ospedale Gaslini, incontrando i bambini ricoverati.

Temi più discussi: VIDEO | Emma a Genova, non solo musica: la visita a sorpresa al Gaslini e il regalo della Sampdoria; Non ha contato i minuti, ma solo i bambini da abbracciare: Emma Marrone al Gaslini prima del concerto a Genova, la visita nei reparti pediatrici raccontata dall’ospedale; Emma Marrone a casa ha uno specchio a forma di pene: è un oggetto di design da quasi mille euro; Emma Marrone al Gaslini, due ore di abbracci e sorrisi per i piccoli pazienti.

Non ha contato i minuti, ma solo i bambini da abbracciare: Emma Marrone al Gaslini prima del concerto a Genova, la visita nei reparti pediatrici raccontata dall’ospedale ilfattoquotidiano.it/2026/07/21/non… x.com

Emma Marrone in visita a sorpresa all'ospedale Gaslini di Genova, sorrisi e abbracci per i piccoli pazienti reddit

Il concerto più importante: Emma fa visita ai bambini in ospedale prima del suo liveUltime notizie e sport dalla Svizzera e dall'estero, politica, meteo, persone e livestream - Login Webmail per Bluewin E-Mail ... bluewin.ch

Emma Marrone, il concerto più importante lo ha fatto in corsia, al Gaslini di GenovaPoche ore dopo, Emma era già sul palco dell’Axpo Arena del Mare, per il suo concerto genovese davanti a circa tremila spettatori. Un’ora e mezza di musica senza soluzione di continuità, tra gli esordi ... iodonna.it