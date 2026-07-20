Concerto in corsia Emma Marrone dolcissima con i piccoli pazienti del Gaslini
Prima del concerto all’AXPO Arena del Mare, Emma Marrone ha visitato il reparto pediatrico del Gaslini di Genova, incontrando i piccoli pazienti. La cantante ha trascorso del tempo con i bambini, portando loro sorrisi e conforto. La visita si è svolta in modo spontaneo, senza eventi ufficiali o comunicati, e si è conclusa con alcune foto e parole di incoraggiamento. La cantante ha lasciato il reparto poco prima di salire sul palco per il concerto.
Non tutte le tappe di un tour passano unicamente da un palco. A Genova, prima del concerto all’AXPO Arena del Mare per l’ Altraonda Festival, Emma Marrone ha scelto di prendersi del tempo per una tappa speciale. Prima ancora di pensare a scalette e microfoni, la cantante di L’amore non mi basta è stata invitata all’Istituto Giannina Gaslini, l’ospedale pediatrico della città. Ad accoglierla c’era Don Roberto Fiscer, da anni presenza fissa tra quelle corsie per portare la musica ai piccoli pazienti anche nei giorni in cui nessun cantante varca quelle porte. Insieme a lui, dall’altra parte della porta, c’erano i bambini ricoverati, sorpresi di ritrovarsi davanti proprio lei. 🔗 Leggi su Dilei.it
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EMMA MARRONE fa impazzire il ha DEMOLITO il PALCO
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