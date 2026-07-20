concerto in corsia emma marrone dolcissima con i piccoli pazienti del gaslini

Notizia in breve

Prima del concerto all’AXPO Arena del Mare, Emma Marrone ha visitato il reparto pediatrico del Gaslini di Genova, incontrando i piccoli pazienti. La cantante ha trascorso del tempo con i bambini, portando loro sorrisi e conforto. La visita si è svolta in modo spontaneo, senza eventi ufficiali o comunicati, e si è conclusa con alcune foto e parole di incoraggiamento. La cantante ha lasciato il reparto poco prima di salire sul palco per il concerto.