Prima del concerto a Genova, Emma Marrone ha visitato i reparti pediatrici dell’ospedale Gaslini, incontrando i bambini ricoverati. La cantante ha trascorso il tempo con loro, senza contare i minuti, e li ha abbracciati senza fretta. La visita si è svolta prima di salire sul palco, in modo informale e senza apparire in pubblico. La presenza di Marrone è durata diverse ore, proseguendo tra le stanze dei reparti pediatrici.

A poche ore dal concerto di Genova, Emma Marrone ha scelto di dedicare il suo tempo ai bambini ricoverati all’ Istituto Giannina Gaslini. Una visita lontana dai riflettori, iniziata prima di salire sul palco e proseguita senza fretta tra le stanze dei reparti pediatrici. La cantante è passata nei reparti di Neuro-Gastroenterologia, Neurochirurgia, Ortopedia e nell’area dedicata ai trapianti di midollo osseo, incontrando i piccoli pazienti e le loro famiglie. Non una semplice visita di passaggio: Emma si è fermata, ha parlato con loro, ha ascoltato le loro storie e ha condiviso un momento di leggerezza in una realtà dove spesso le giornate sono segnate dalle cure e dall’attesa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Non ha contato i minuti, ma solo i bambini da abbracciare”: Emma Marrone al Gaslini prima del concerto a Genova, la visita nei reparti pediatrici raccontata dall’ospedale

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