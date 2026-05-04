Incendi maxi esercitazione anche nell’Agrigentino | 1.200 volontari in campo per prepararsi all' estate

In Sicilia, si è avviata una grande esercitazione di prevenzione incendi che coinvolge circa 1.200 volontari. L’operazione si svolge anche nell’Agrigentino, dove le squadre si preparano ad affrontare la stagione estiva. L’attività prevede varie simulazioni e interventi sul territorio per testare le procedure di emergenza e migliorare la risposta in caso di incendi boschivi. La mobilitazione interessa diverse aree della regione.

Parte la macchina della prevenzione incendi in Sicilia e l’Agrigentino sarà tra i territori protagonisti. La Regione ha avviato la campagna di formazione antincendio boschivo 2026, un programma articolato in sette esercitazioni che coinvolgeranno oltre 1.400 operatori e 320 mezzi in tutta l’Isola.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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