Dalla Sicilia alla Sardegna si registrano diversi incendi di vaste proporzioni. Nell'Agrigentino, più di 100 persone sono state evacuate a causa di un incendio che ha interessato il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, spinto dal vento di scirocco. A Cagliari, le fiamme hanno coinvolto l’ospedale Brotzu, costringendo a interventi di emergenza. Le autorità stanno intervenendo per contenere i roghi e garantire la sicurezza delle persone nelle zone colpite.

Dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo canadair della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno, in questi minuti, presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna: nell'Agrigentino sgomberate oltre 100 persone, a Cagliari fiamme all'ospedale Brotzu

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Chaos in Italy Today! Floods and Storms Hit Calabria, Sicily, Sardinia, Puglia, and Umbria

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