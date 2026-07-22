Emergenza abitativa | Case sfitte inviolabili

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova controversia sull’emergenza abitativa si è scatenata dopo che la sindaca ha incaricato un istituto di ricerca di mappare gli immobili sfitti in città, che risultano essere tre. L’opposizione ha criticato questa mossa, sostenendo che si tratta di un attacco alla proprietà privata. La discussione si è accesa tra chi difende il diritto alla proprietà e chi cerca soluzioni per l’emergenza abitativa.

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Giù le mani dalla proprietà privata. Opposizione all’attacco dopo l’uscita della sindaca Sereni che ha commissionato all’Istituto per la ricerca sociale, la mappatura degli immobili sfitti in città (che sono 3.211 stando allo studio) con l’obiettivo "di capire le ragioni che portano tanti immobili a rimanere inutilizzati e individuare gli strumenti più efficaci per favorirne la riattivazione". A puntare sull’ingerenza del pubblico nelle scelte del privato, sono stati Camilla Mugnaioni (Scandicci Civica) e Leonardo Batistini (FN): "La sindaca – ha detto Mugnaioni – può intanto guardare al patrimonio delle sue case in ottica anche di aiuti ai nuclei familiari bisognosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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