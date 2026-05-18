In Spagna, il mercato immobiliare sta vivendo un aumento dei prezzi degli alloggi, mentre si contano circa 730.000 case mancanti. Questa situazione sta contribuendo a un aumento delle difficoltà abitative nel paese, con ripercussioni sul sostegno al governo in carica. A un anno dalle prossime elezioni politiche, i sondaggi indicano il Partito popolare come primo partito con il 31,3%, superando di tre punti i socialisti, mentre l’estrema destra di Vox si avvicina al 18%.

A un anno dalle prossime elezioni politiche spagnole, i sondaggi mostrano segnali contrastanti. I numeri diffusi da El Pais 40db rivelano un Partito popolare (Pp) prima forza politica con il 31,3% e tre punti di vantaggio sui socialisti, e l’estrema destra di Vox alle soglie del 18%. Secondo l’ultimo sondaggio del Cis (Centro de investigacion sociologicas), invece, il Partito socialista (Psoe) del premier Pedro Sánchez sarebbe in netto vantaggio toccando quota 36,4% e staccando i popolari di quasi 13 punti. Alle suggestioni della demoscopia elettorale, però, si contrappongono le cifre reali delle difficoltà dei cittadini, che vive una crisi abitativa sempre più profonda, cartina di tornasole dei tanti nodi ancora da sciogliere di una intricata situazione socio-economica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzi degli alloggi alle stelle e 730mila case mancanti: così l’emergenza abitativa in Spagna erode il consenso di Sánchez

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