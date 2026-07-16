censimento delle case sfitte per poi requisirle meglio

Notizia in breve

Al via un censimento delle case vuote per facilitare eventuali requisizioni. La procedura è stata annunciata in risposta a un intervento in Commissione, con una dichiarazione che ha aperto il dibattito. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma l’intento è di raccogliere dati sulle abitazioni disabitate. La misura prevede l’analisi delle proprietà non occupate, senza indicazioni sui tempi o modalità di eventuale requisizione. La discussione proseguirà nelle prossime sedute.