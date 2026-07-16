Censimento delle case sfitte per poi requisirle meglio
Al via un censimento delle case vuote per facilitare eventuali requisizioni. La procedura è stata annunciata in risposta a un intervento in Commissione, con una dichiarazione che ha aperto il dibattito. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma l’intento è di raccogliere dati sulle abitazioni disabitate. La misura prevede l’analisi delle proprietà non occupate, senza indicazioni sui tempi o modalità di eventuale requisizione. La discussione proseguirà nelle prossime sedute.
Si parte sempre così. Con una sorta di boutade, una frase pronunciata per replicare all’intervento di un collega nel corso di una Commissione assai dibattuta. E poi quella esternazione d’impeto diventa una proposta concreta, tanto concreta da mettere in subbuglio il Comune di Firenze. È la storia, triste assai, che vede come protagonista Vincenzo Pizzolo, il rappresentante del gruppo consiliare AVS-Ecolò nel capoluogo toscano.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
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