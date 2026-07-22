Bocchettoni delle piscine l' esperto a Tgcom24 | Con manutenzione regolare diminuiscono gli incidenti

Una bambina di 11 anni è morta dopo essersi incastrata con i capelli in un bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare a Sestri Levante. L’incidente è avvenuto alcuni giorni fa, e la vittima è rimasta intrappolata nel dispositivo di aspirazione. Un esperto ha commentato a Tgcom24 che la manutenzione regolare dei bocchettoni può ridurre il rischio di incidenti di questo tipo.

Qualche giorno fa, una bambina di 11 anni è morta dopo che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante, nel Genovese. Ma è soltanto l'ultimo di alcuni casi simili avvenuti negli ultimi mesi. Tgcom24 ha chiesto a un esperto, Ivan Vuolo, de "La tua piscina srls", società specializzata nella progettazione, costruzione e manutenzione di piscine, di spiegare a cosa servono questi bocchettoni, quando possono rappresentare un rischio, come prevenire gli incidenti e cosa fare, invece, se questi ultimi accadono., Vuolo, a cosa servono e come funzionano i bocchettoni delle piscine?, I bocchettoni servono per la filtrazione dell'acqua: ci sono la mandata e l'aspirazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Sono anni che dovrebbero fare controlli più stringenti sulle piscine pubbliche. Controllare la forza di questi bocchettoni, quanti sono, se hanno grate o meno etc Sarà il terzo o quarto caso in sei mesi, vogliamo continuare? x.com

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