Il miliardario ha commentato nuovamente il cast del film, accusando il regista di aver scelto l’attrice protagonista solo per ottenere riconoscimenti. La sua critica si concentra sulla decisione di affidare il ruolo principale a un’attrice nota per le sue performance premiate. Questa presa di posizione si aggiunge alle recenti affermazioni pubbliche di Musk riguardo al progetto cinematografico, creando un dibattito tra le parti coinvolte.

Il miliardario è tornato ad attaccare il casting del film sostenendo che la scelta dell'interprete di Elena sia solo un modo per puntare ai premi cinematografici. Elon Musk è tornato ad attaccare Christopher Nolan per la sua scelta di affidare il ruolo di Elena di Troia a Lupita Nyong'o in occasione del suo nuovo film Odissea, in arrivo nelle sale di tutto il mondo nel mese di luglio. Il miliardario ha risposto ad alcuni post condivisi online sulla sua piattaforma X, ribadendo il suo totale dissenso nei confronti del casting e offrendo una possibile 'spiegazione' per quanto accaduto. Gli attacchi a Nolan e Lupita Nyong'o La nuova polemica legata a Odissea è scoppiata quando in un post si è attaccata nuovamente la presenza di Lupita Nyong'o .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea, Elon Musk attacca nuovamente Nolan: "Ha scelto Lupita Nyong'o solo per avere premi"

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