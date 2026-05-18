L'uomo più ricco del mondo si scaglia su X contro l'attesissimo colossal mitologico di Christopher Nolan in arrivo a luglio, accusandolo di "sacrilegio politicamente corretto" per l'eleggibilità ai premi. Ma i dati dicono altro. Elon Musk ha trovato un nuovo nemico: Omero. O meglio, la versione da 250 milioni di dollari che Christopher Nolan porterà nei cinema IMAX il prossimo 17 luglio. Negli ultimi giorni, il patron di X ha dato vita a una vera e propria crociata social, accusando il regista di aver "consacrato il politicamente corretto e dissacrato l'Odissea solo per potersi candidare agli Oscar". Ma adesso un critico di Variety cerca di spiegare perché non sia proprio così. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Nolan ha profanato l'Odissea per poter essere eleggibile agli Oscar": un critico smentisce Elon Musk

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Nolan e lOdissea: Perché lArt Direction sembra unAmericanata Analisi | barbiexanax

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