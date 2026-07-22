Elodie cambia tutto dopo la dedica a Franceska | il nuovo caschetto rame divide i fan tra applausi e critiche

Elodie ha cambiato look, optando per un caschetto di colore rame, dopo aver dedicato un messaggio a una persona. La decisione ha diviso i follower, con alcuni che hanno apprezzato la novità e altri che hanno espresso critiche. La cantante ha condiviso la nuova acconciatura sui social, suscitando reazioni contrastanti tra chi ha elogiato il cambiamento e chi ha commentato negativamente. La trasformazione è stata annunciata nel contesto di un’estate caratterizzata da molteplici cambiamenti estetici.

Nel cuore bollente di questa estate 2026, Elodie ha deciso di riscrivere ancora una volta le regole del suo personale gioco di trasformazione. La cantante romana, nota per essere una delle regine indiscusse del metamorfismo estetico nel panorama musicale italiano, ha sfoderato un colpo di forbice che non lascia spazio a interpretazioni: via i capelli lunghi, per dare il benvenuto a una nuova versione di sé. Il cambio di look non è solo una questione di lunghezza. Elodie ha ceduto alla tentazione della sfumatura più in voga del momento, battezzata dagli esperti “Auburn copper”, un rame metallico e multidimensionale capace di simulare l’effetto della terra bruciata dal sole. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Elodie e Franceska, le nuove foto fanno impazzire i social - La volta buona 31/03/2026

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Per dovere di cronaca, Elodie NON ha mai detto di scrivere canzoni, MA di NON averci mai provato perché non è il suo e c’è chi ha questo dono. Ha sempre detto che lei appunta pensieri e cambia qualcosa, che poi tramuta in musica. Quindi, magari, prima x.com

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