Elodie sorprende tutti a San Siro | la dedica alla fidanzata Franceska emoziona il pubblico e conquista i social

Durante il concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro, Elodie ha dedicato una canzone alla sua fidanzata, Franceska. La cantante si è rivolta al pubblico con un gesto che ha emozionato molti, suscitando reazioni sui social. La scena si è svolta davanti a circa 60mila persone, creando un momento intimo e condiviso tra l’artista e il pubblico presente. La dedica ha attirato l’attenzione di fan e spettatori, rendendo il concerto memorabile.

Giovedì 8 luglio, durante il concerto di Sfera Ebbasta allo stadio San Siro, Elodie ha regalato ai 60mila presenti una di quelle scene che restano impresse: mentre eseguiva Yakuza insieme al trapper milanese, la cantante romana si è avvicinata alla sua compagna Franceska Nuredini, sul palco come ballerina, e le ha dedicato uno dei versi più intensi della canzone. “Prima del caos, della paura, dopo di te, mai più nessuna”. Le parole, cantate guardando negli occhi la fidanzata, hanno scatenato un’ondata di entusiasmo sui social. Decine di video ripresi dagli spalti hanno immortalato l’attimo: Elodie che si sposta verso Franceska durante la coreografia, gli sguardi complici scambiati tra le due, il sorriso della ballerina che continua a muoversi con professionalità mentre riceve quella dichiarazione pubblica. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Elodie, insieme alla fidanzata Francesca, saluta i fan al Milano Pride

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Elodie a sorpresa sul palco di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta...fa una dedica d’amore alla fidanzata Franceska! #Elodie #SanSiro #sferaebbasta #dedica #Franceskanuredini x.com

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