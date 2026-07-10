Tra le note di Yakuza e le coreografie di Sfera Ebbasta, a prendersi la scena a San Siro sono state loro: Elodie e Franceska Nuredini. La cantante ha trasformato l'esibizione in una dichiarazione pubblica, fissando negli occhi la fidanzata proprio sul verso clou della canzone. Un momento di rara intensità che ha confermato, ancora una volta, che tra le due la passione è più che mai viva. Il gesto, arrivato proprio sulle parole "Dopo di te, mai più nessuna", non ha lasciato spazio a dubbi: quella tra la popstar e la ballerina è una storia che vive di sguardi complici e di una naturalezza che, sotto i riflettori di uno stadio gremito, diventa ancora più potente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Elodie e Franceska, la dedica romantica durante il concerto di Sfera: "Dopo di te, mai più nessuna"

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Elodie e Franceska, fuga romantica a Venezia

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Eva 3000: Elodie e Franceska Nuredini da oggi sono una coppia, La mia fidanzata stupenda, il dolce commento che conferma la relazione dopo mesi di indiscrezioni e scatti social sempre più intimi I mesi di indiscrezione: x.com

Elodie al concerto di Sfera Ebbasta si avvicina alla fidanzata Franceska: Dopo di te mai più nessunaNon è più soltanto una questione di indiscrezioni o di indizi raccolti sui social. La relazione tra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini ha ormai assunto una dimensione pubblica solida, che unisce ... fanpage.it

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