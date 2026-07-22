Elisabetta Gregoraci torna a Capri nell' estate 2026 le foto in barca davanti ai faraglioni le cene e le feste sull' isola - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elisabetta Gregoraci è tornata a Capri nell’estate 2026, come mostrano le foto in barca davanti ai faraglioni e le immagini di cene e feste sull’isola. La modella e presentatrice ha scelto di trascorrere parte delle sue vacanze estive a Capri anche quest’anno.

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La modella e presentatrice è di nuovo a Capri, meta scelta anche quest’anno per una parte delle sue vacanze estive C’è un luogo che, estate dopo estate, torna a fare da sfondo ai giorni di relax di Elisabetta Gregoraci: Capri. Anche nel 2026, la modella e presentatrice ha scelto la celebre is. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Elisabetta Gregoraci torna a Capri nell'estate 2026, le foto in barca davanti ai faraglioni, le cene e le feste sull'isola - VIDEO
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