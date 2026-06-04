LeBron James a Capri | il video mentre gioca a golf davanti ai Faraglioni

LeBron James è stato visto a Capri mentre giocava a golf su uno yacht, con un tappetino verde posizionato sulla poppa e una mazza in mano. Sullo sfondo si vedono i Faraglioni, uno dei simboli più riconoscibili dell’isola. Non sono stati forniti dettagli sul luogo specifico o sull’evento. La presenza del giocatore di basket sulla barca è stata documentata da un video diffuso sui social media.

Tappetino verde sulla poppa dello yacht, mazza in mano e sullo sfondo uno dei panorami più iconici al mondo: i Faraglioni di Capri. Il video di LeBron James che gioca a golf davanti a quello spettacolo naturale ha fatto rapidamente il giro del web, accumulando visualizzazioni e commenti. Ma è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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