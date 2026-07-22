Elisabetta Gregoraci si trova a Capri, dove ha condiviso scatti tra bikini e i famosi faraglioni. La modella ha scritto di vivere momenti di relax e “un pizzico di magia” durante la vacanza. L’estate prosegue con eventi di lavoro e momenti di svago, documentati sui social con foto e video.

L'estate di Elisabetta Gregoraci prosegue in grande stile tra eventi di lavoro e momenti di relax assoluto, sempre ben documentati con foto e video su Instagram. Dopo aver ammesso di ritoccare un po' le foto sui social, la conduttrice ha unito l'utile al dilettevole e ha raggiunto la bellissima Capri: lì, dopo un impegno di lavoro per la seconda edizione dei Capri Music Awards, Elisabetta si è trattenuta sull'isola per un po' di meritato riposo. "Mare, limoni, faraglioni. e un pizzico di magia", ha scritto Elisabetta su Instagram a corredo di tanti scatti inediti da questo soggiorno nella perla del golfo di Napoli, stando sempre bene attenta a non mostrare la persona al suo fianco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Elisabetta Gregoraci in vacanza a Capri tra bikini, faraglioni e "un pizzico di magia"

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